鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧利斯廉價暢貨中心控股OLLI-US的目標價調升至144元，幅度約8.27%
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對奧利斯廉價暢貨中心控股(OLLI-US)提出目標價估值：中位數由133元上修至144元，調升幅度8.27%。其中最高估值159元，最低估值118元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予奧利斯廉價暢貨中心控股評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
奧利斯廉價暢貨中心控股今(29日)收盤價為131.39元。近5日股價下跌8.27%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
