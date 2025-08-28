鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業IP-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值63元，最低估值42.1元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予國際紙業評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀3位。
國際紙業今(28日)收盤價為48.88元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲1.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
