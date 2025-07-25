鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為15.78元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.66元，其中最高估值2.35元，最低估值1.54元，預估目標價為15.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.35(2.35)
|2.96
|3.27
|0.72
|最低值
|1.54(1.54)
|2.01
|1.26
|0.72
|平均值
|1.8(1.83)
|2.68
|2.52
|0.72
|中位數
|1.66(1.75)
|2.84
|2.55
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.27億
|62.54億
|62.23億
|35.93億
|最低值
|38.85億
|43.39億
|45.90億
|35.93億
|平均值
|42.27億
|52.74億
|51.54億
|35.93億
|中位數
|41.64億
|52.69億
|49.01億
|35.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|營業收入
|28.56億
|27.69億
|27.83億
|33.48億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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