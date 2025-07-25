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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為15.78元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.66元，其中最高估值2.35元，最低估值1.54元，預估目標價為15.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.35(2.35)2.963.270.72
最低值1.54(1.54)2.011.260.72
平均值1.8(1.83)2.682.520.72
中位數1.66(1.75)2.842.550.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.27億62.54億62.23億35.93億
最低值38.85億43.39億45.90億35.93億
平均值42.27億52.74億51.54億35.93億
中位數41.64億52.69億49.01億35.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.55-0.110.440.74
營業收入28.56億27.69億27.83億33.48億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMY

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現貨黃金3338.89-0.86%
哈莫尼黃金14.22-4.11%

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