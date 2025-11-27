MIT研究：AI已能取代美國11.7%勞動力、衝擊1.2兆美元薪資
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (27 日) 報導，麻省理工學院 (MIT) 研究顯示，AI 已具備取代美國 11.7% 勞動力的能力，這相當於金融、醫療和專業服務等領域合計 1.2 兆美元薪資。
該研究使用 MIT 和橡樹嶺國家實驗室開發的「冰山指數」(Iceberg Index) 勞動力模擬工具，模擬全美 1.51 億勞工如何受 AI 和相關政策影響。
今年稍早公布的冰山指數，不只看沿海科技重鎮，而是涵蓋全美每個州，顯示 AI 如何改變勞動市場。
橡樹嶺國家實驗室主任兼研究共同領導人 Prasanna Balaprakash 表示，這套工具能在變化真正發生前，就預測 AI 會如何改變工作任務、所需技能和勞動力流動。
AI 衝擊超乎預期
該指數追蹤全美 1.51 億勞工的技能、任務、職業和地點，涵蓋 3,000 個郡、923 種職業和超過 3.2 萬項技能，再比對 AI 目前能做哪些工作。
研究發現，科技業的裁員和角色轉變只是冰山一角，僅占總薪資風險的 2.2%，約 2,110 億美元。真正的衝擊在水面下：人資、物流、財務和辦公室行政等後勤領域的例行性工作，涉及 1.2 兆美元薪資，這些領域常被自動化預測忽略。
研究人員強調，這套工具不是為了預測人何時會失業，而是讓政策制定者在砸錢立法前，先看看 AI 目前能做什麼、可能衝擊哪些地區。
田納西、北卡羅來納和猶他州已開始使用這套工具規劃政策。田納西州本月發布的 AI 勞動力行動計畫就引用冰山指數。北卡羅來納州參議員 DeAndrea Salvador 表示，這套工具最大優勢是能深入到特定郡，看出哪些技能可能被自動化，以及對當地 GDP 和就業的影響。
提供政策測試平台
研究團隊強調，冰山指數是個「測試平台」——就像電玩遊戲的沙盒模式，讓各州在不用承擔真實後果的情況下，先試驗各種政策方案。
Balaprakash 也擔任田納西州 AI 諮詢委員會成員。他說，田納西州醫療、核能、製造和運輸等核心產業仍高度依賴體力勞動，不太容易被純數位自動化取代。關鍵是如何用機器人和 AI 助理等新技術強化這些產業，而不是讓它們空洞化。
