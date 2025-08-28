search icon



盤中速報 - 深證成指上漲245.36點至12540.427點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間28日02:49，深證成指上漲245.36點（或2%），暫報12540.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.09%
  • 近 1 月：+10.09%
  • 近 3 月：+22.59%
  • 近 6 月：+12.51%
  • 今年以來：+18.06%

焦點個股


草甘膦概念領漲+5.19%。其中 潤豐股份(301035-CN) 上漲 5.87% ; 。

PCB概念概念領漲+5.13%。其中 奕東電子(301123-CN) 上漲 20% ; 勝宏科技(300476-CN) 上漲 19.78% ; 金安國紀(002636-CN) 上漲 10.02% 。

