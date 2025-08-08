鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-08 14:35

國際指數編制公司 MSCI 今 (8) 日公佈 8 月指數季度審議結果，此次調整涉及多個重要指數，相關變動將於 8 月 26 日收盤後生效。

大換血！MSCI中國指數新增14檔新貴 港股科技與創新藥成最大贏家​ 826有望迎百億資金爆買（圖：Shutterstock）

在 MSCI 中國指數方面，新增 14 檔股份，包括三生製藥、中信金融資產、地平線機器人、萬國數據、老鋪黃金、美圖、網易雲音樂、科倫博泰生物、藥明合聯等 9 檔港股，以及指南針、中信銀行、巨人網絡、艾力斯、景旺等 5 檔股票。

‌



從新增標的來看，港股科技、創新藥、新消費等類股表現突出，凸顯這些類股近期強勢上漲，相關上市公司可望迎來更多增量資金。

MSCI 全球標準指數新納入 42 檔股票，剔除 56 檔股票。以公司市值計算，MSCI 已開發市場指數新增的最大三家公司為火箭實驗室 (美國)、SoFi 科技 (美國)、Affirm 控股 (美國)。

MSCI 新興市場指數前三大新增成分股為中信銀行、Dian Swastatika Sentosa、舊鋪黃金，香港小型股指數則加入耀才證券及德林國際 2 檔股份，無股份剔除。

此次調整後，成分股數量從 557 檔減少至 554 檔。

除成分股調整外，MSCI 還調整了 29 家公司的自由流通因子以及 139 家公司的納入股本數，這將導致成分股在指數內權重產生變化。

新納入的成份股呈現鮮明的產業特徵，逾七成來自科技創新和醫藥研發領域。港股新增公司集中在科技、創新藥及新興消費三大領域，A 股新增企業也反映技術密集特質。

在市值構面上，中信銀行與老鋪黃金在 MSCI 新興市場指數的新增成分股中躋身市值前三名，中信銀行同時被納入 MSCI 中國指數與新興市場指數，反映大市值金融股的配置價值。

從市場資金流向看，指數調整生效日往往引發被動資金同步調倉，新納入個股可能在 8 月 26 日收盤迎來海外被動指數基金集中配置，但長期來看，常規季度調整對市場衝擊有限，更著重提升個股國際曝光度與流動性溢價。

此次調整背景是國際機構對中國資產關注度上升，多家外資機構上調中國股市評級，新納入成份股的產業分佈與中國產業升級趨勢相呼應。