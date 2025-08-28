鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 10:23

中國 A 股周三（27 日）盤中出現歷史性一幕，下午 13：38，寒武紀 (688256-CN) 股價最高觸及人民幣 1,464.98 元，超越貴州茅台 (600519-CN) （同一時間股價為 1,460.94 元），短暫成為 A 股「新股王」。

歷史性一幕！寒武紀超越貴州茅台，短暫躍A股「新股王」。（圖：搜狐）

受尾盤市場跳水影響，寒武紀的漲幅從 10% 縮小至 3.24%，股價回落至 1,372.1 元，貴州茅台收盤價為 1,448 元。但寒武紀全天成交額為人民幣 250 億元，換手率維持在 4.28% 高點，在政策加持之下，市場資金對「寒王」的追捧熱度不減。

在牛市氛圍烘托下，市場對 8 月 27 日寒武紀超越貴州茅台已有預期。

寒武紀在 8 月 26 日晚間發布半年報，上半年營業收入為人民幣 28.81 億元，暴增 4,347.82%；歸母淨利潤 10.38 億元，實現首次半年度盈利。

「茅台魔咒」再次應驗，作為科技先鋒的代表，市場依然期待「寒王」對貴州茅台發起下一次挑戰。

據《財聯社》周四報導，從市場層面來講，寒武紀股價回落受 A 股尾盤急跌的影響較大。

對於調整，機構人士並不悲觀，甚至有市場人士認為，在牛市行情下，科技行業的行業景氣依然是當前市場看重的方向之一，「寒王」仍有機會再次向茅台發起股王挑戰。

「我們認為指數大概率續創新高，這裡只是階段性調整，而非行情終點。」前海開源基金說。

前海開源基金表示，當前牛市的核心邏輯是全球各國財政競賽式擴張，全球貨幣水龍頭美國聯準會（Fed）獨立性下降，全球進入流動性極度寬鬆階段。中國還有供給側反內捲的政策推進，跟全 A 盈利高度相關的 PPI 有望回升。

基金公司看好中國科技是共識。

諾安基金認為，今年以來，以 DeepSeek 為代表的原生創新企業，正在顛覆「中國只會模仿」的陳舊敘事。它的成功全面驗證了中國科技實力的崛起，以及中國教育體系的成功，預料未來像這樣有潛力改變世界的硬核創新，將會如雨後春筍般在中國出現。