鉅亨網編輯林羿君 2025-12-12 11:12

想要分一杯中國新股上市的羹，向來就不容易，但今年幾乎已成為不可能的任務。

以上週首次公開募股（IPO）的 AI 晶片商摩爾線程 (688795-CN) 為例，若有投資人幸運中籤、成功取得 500 股，並在上市首日盤中高點賣出，帳面報酬率將高達約 500%，獲利約 28.7 萬元人民幣（約 4.06 萬美元）。

然而，對多數投資人而言，這樣的暴利更像是遙不可及的美夢。根據該公司向交易所提交的文件，散戶申購部分的有效中籤率僅約 2750 分之 1。

在中國監管單位引導下，IPO 持續朝半導體、人工智慧等戰略性產業傾斜，使得這類新股成為散戶投資人爭相搶進的標的。根據彭博彙整的數據，今年平均超額申購倍數高達 4,086 倍，創下 2021 年以來新高，意味著投資人每一次申購的中籤機率僅約 0.02%。

河南省散戶投資人、全職部落客 Guo Zixuan 也已接受自己幾乎不可能中籤的現實。他曾嘗試申購摩爾線程的股票，但未能成功。Guo Zixuan 說：「這完全就是運氣，沒什麼好生氣的。」

他表示：「中籤是福氣，沒中就繼續申購下一檔，反正沒有成本，幾乎可以說是有賺頭的機會。」Guo Zixuan 幾乎每一檔 IPO 都會參與申購，但過去 4 年來從未獲配任何股份。

對個人投資人而言，參與申購的缺點相當有限。上海、深圳證交所允許投資人無須事前繳款即可參與 IPO 申購；北京證交所則是在申購期間暫時凍結資金。此外，許多券商 App 都會以跳出通知的方式提醒最新上市案，讓投資人能輕鬆掌握即將登場的新股資訊。

即使不仔細研究基本面，散戶也有充分的理由申購 IPO。今年在中國三大交易所上市的股票首日平均漲幅高達 251%，即使是表現最差的股票也上漲了 6%。相較之下，2022 年的平均漲幅僅 30%，當時約有三分之一的新股在首日收盤價低於發行價。

摩爾線程每股 114.28 元人民幣的相對高發行價，使其被歸類為中國市場俗稱的「大肉籤」。這個說法指的是，一旦中籤，潛在獲利空間相對較大的新股。原因在於，投資人通常可獲配 500 股，若股價上漲，在相同漲幅下，高發行價乘以股數，所帶來的帳面收益金額也會更可觀。

IPO 首日股價大漲的另一項推手，則是中國證監會去年收緊的上市審核規定。新規大幅提高企業申請上市的門檻，實質上限制了新股供給量。這套規範是在先前 IPO 數量激增、被認為分流市場資金、並加劇當時股市低迷的背景下推出的。

北京亦坤資產管理基金經理 Li Minghong 表示：「當前中國的 IPO 市場，本質上已非常接近計畫經濟。」他指出，這不僅體現在上市節奏與募資規模上，也反映在產業別與『身分地位』的選擇上，硬科技與創新型企業被優先對待。

Li Minghong 補充說，即便新股首日漲幅驚人，長期來看，一個專門申購 IPO 的投資帳戶，全年累積報酬率大多也僅約 1% 至 2%，主因仍是中籤機率極低。

今年上海、深圳交易所的 IPO 中，約有一半來自資訊科技與工業類產業，涵蓋機器人與再生能源等領域。中國投資人之所以偏好這類公司，除了全球科技股大漲外，也普遍認為，在與美國的科技與經濟競逐中，北京將持續政策性扶植這些產業。

以個別案例來看，MetaX 積體電路（上海）股份有限公司的散戶申購部分，超額認購達 2,986 倍；通訊晶片廠廈門優迅（Xiamen UX IC）則高達 4,446 倍。