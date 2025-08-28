鉅亨網編輯林羿君 2025-08-28 09:50

谷歌 (GOOGL-US) 將在 2026 年前向維吉尼亞州額外投資 90 億美元，以增強該州的雲端運算和人工智慧基礎設施，這是美國資料中心一系列大型科技投資中的最新一項。

谷歌加碼90億美元 投資維吉尼亞州資料中心。(圖:shutterstock)

該公司週三表示，這筆資金將用於在切斯特菲爾德郡 (Chesterfield County) 興建一座新的資料中心，並擴建其在洛頓 (Loudoun) 和威廉王子郡 (Prince William) 的現有園區。

在維吉尼亞州，建立一個新的資料中心可能需要長達 7 年的時間，該州有許多資料中心。谷歌發言人表示，公司尚未承諾切斯特菲爾德資料中心的啟用時間，並補充說明，資料中心專案通常需要 18 到 24 個月才能完成。多明尼恩能源公司（Dominion Energy Inc.）將是其電力合作夥伴。

Google 將其決策視為對維吉尼亞州的投資。它還與該州的當地合作夥伴合作，尋求解決日益增長的能源容量需求的方案，包括效率計畫和創新。該公司還於 8 月 6 日承諾投入 10 億美元，讓所有維吉尼亞州的大學生都能免費使用 Google AI Pro 計畫和 AI 培訓一年。

谷歌擴展 AI 基礎設施的承諾，也呼應了其他科技公司的類似承諾，包括微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 等公司，預計今年總共將投入數千億美元，其中大部分用於 AI 相關支出。谷歌在上一次的季度財報中，將其年度資本支出指引上調了 100 億美元，達到 850 億美元。

許多大型科技公司正爭相在美國建立資料中心，以因應龐大的人工智慧 (AI) 需求。這也表明在美國總統川普提倡民族主義政策的背景下，他們正擴大國內投資，以推動美國在全球 AI 競賽中處於領先地位。

根據川普的說法，Meta 在路易斯安那州農村地區擴建資料中心的成本約為 500 億美元，而摩根大通銀行 (JPM-US) 和三菱日聯金融集團正在領導一筆超過 220 億美元的貸款，以支援 Vantage Data Centers 建造一個大型資料中心園區的計畫。