輝達：美政府15%抽成計畫尚未立法 有風險也可能免繳。(圖:shutterstock)

該公司週三晚間表示，美國政府尚未說明將如何制定法規，要求輝達支付款項。財務長 Colette Kress 表示，雙方仍在仍在進行討論中。

美國政府計劃收取 15% 的佣金，以放行輝達與超微 (AMD) 再次向中國銷售 AI 晶片，當局在 4 月時阻止此類銷售，但在本月初同意授予必要的許可。

Kress 受訪時指出，如果該計劃未被正式法制化，輝達應該可以繼續在中國銷售，而無需支付佣金。她說：「我們一直保持溝通。如果最終沒有任何結果，輝達持有相關許可，不需要支付這 15%，直到看到真正的官方監管文件為止。」

負責監管美國出口管制項目的白宮和商務部發言人尚未對此回應。

輝達的產品正處於華府與北京地緣政治角力的核心。先前的限制措施幾乎使輝達無法進入中國的 AI 處理器市場，但該公司已開始獲准重啟銷售。就目前而言，輝達尚未將這部分收入納入其財測。

輝達也承認，美國政府的抽成計劃本身存在風險，並指出：「美國政府若要求抽取我們部分收入，可能會使我們面臨訴訟、增加成本，並削弱我們的競爭地位，同時讓不受此規範的競爭對手受益。」

輝達 27 日發布的第三季業績預測並不如一些分析師預期的那麼樂觀。該公司表示，由於不確定地緣政治緊張局勢是否會允許輝達完成訂單，因此將高達 50 億美元的中國資料中心銷售額排除在預測之外。

Kress 表示，她相信部分收入將會隨著時間的推移而到帳，但不能確定具體數額和時間。

輝達設計了性能較低的 H20 晶片，以遵守拜登政府實施的出口限制，但川普政府在 4 月進一步收緊了這些限制，迫使輝達在 5 月的第一季業績中，對未售出的 H20 庫存進行了 45 億美元的減記。

該公司目前正在考慮基於其 Blackwell 設計的新一代人工智慧晶片，並可能根據中國市場進行客製化。川普表示，他對此持開放態度。