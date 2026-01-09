鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-09 05:30

Google 周四（1 月 8 日）宣布，正在為旗下郵箱服務 Gmail 加入更多 Gemini 功能，包括由人工智慧（AI）生成的郵件往來（線程）摘要等升級。

去年 Google 已將 Gemini 整合進 Gmail，允許用戶搜索郵件、根據提示撰寫郵件、改進語法以及生成定制化回覆。

Google 周四在官方新聞稿中表示：「當你打開一封包含數十條回覆的郵件時，Gmail 會將整個對話綜合整理，生成一份簡明要點摘要。」

Google 還表示，將把目前出現在搜索結果頂部的「AI 概覽（AI Overviews）」引入 Gmail 收件箱。

郵件線程摘要將向所有美國用戶開放，搜索摘要則需要訂閱 Google One Ultra 或 Google One Pro。

除了摘要功能，校對工具會在用戶寫郵件時實時給出建議。Google 表示，校對工具可提升郵件的清晰度、簡潔性、語法和句子結構。該功能目前僅提供給美國付費訂閱用戶。

AI 還會自動突出顯示可能需要立即處理或關注的事項，並對其他潛在重要郵件進行概覽總結。該功能目前僅限一小部分受信任的測試用戶使用。

Google 表示，這些最新功能將分階段推出，其中部分功能會默認在收件箱中啟用，這意味著不想使用的用戶需要手動選擇關閉。

此次更新正值 Google 將 Gemini AI 技術嵌入到龐大消費級產品矩陣之中。在蓬勃發展的生成式 AI 市場中，Google 正憑藉龐大用戶基礎對抗 OpenAI、Anthropic 等競爭對手。