鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.36元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.36元，其中最高估值3.49元，最低估值3.25元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.49(3.8)4.044.864.12
最低值3.25(3.23)3.353.693.8
平均值3.34(3.29)3.583.983.96
中位數3.36(3.26)3.573.93.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.30億33.48億38.41億37.29億
最低值28.50億30.76億32.88億34.89億
平均值28.77億31.45億34.52億36.09億
中位數28.80億31.42億34.29億36.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.09-5.73-5.16-2.170.06
營業收入8.35億13.00億18.58億22.63億26.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

