鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.36元，預估目標價為120.00元
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.36元，其中最高估值3.49元，最低估值3.25元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.49(3.8)
|4.04
|4.86
|4.12
|最低值
|3.25(3.23)
|3.35
|3.69
|3.8
|平均值
|3.34(3.29)
|3.58
|3.98
|3.96
|中位數
|3.36(3.26)
|3.57
|3.9
|3.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.30億
|33.48億
|38.41億
|37.29億
|最低值
|28.50億
|30.76億
|32.88億
|34.89億
|平均值
|28.77億
|31.45億
|34.52億
|36.09億
|中位數
|28.80億
|31.42億
|34.29億
|36.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-5.73
|-5.16
|-2.17
|0.06
|營業收入
|8.35億
|13.00億
|18.58億
|22.63億
|26.10億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
