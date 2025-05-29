〈美股盤後〉四大指數全面收墨 輝達盤後轉強 財報超預期

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-29 05:04

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美股週三 (28 日) 走勢疲弱，三大指數全面收低，恐慌指數 VIX 出現波動。投資人一方面消化聯準會 5 月會議紀錄與一系列企業財報。輝達週三盤後公布業績出色，其股價聞訊上揚。

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費半指數也下滑超 0.5%，《金融時報》週三引述未具名消息人士的話報導，川普政府下令美國晶片設計公司停止向中國出售用於製造半導體的軟體。

聯準會週三公布的會議紀要顯示，官員們普遍認為，在經濟不確定性持續存在之際，採取審慎的貨幣政策路線是適當的，但若通膨重新升溫，政策可能面臨艱難抉擇。

市場同時留意債市動態，30 年期美債殖利率當日盤中一度觸及 5%，引發投資人對利率上行風險的警覺。

美股週三 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 244.95 點，或 0.58%，收 42,098.7 點。

那斯達克指數下跌 98.23 點，或 0.51%，收 19,100.94 點。

S&P 500 指數下跌 32.99 點，或 0.56%，收 5,888.55 點。

費城半導體指數下跌 26.67 點，或 0.55%，收 4,834.42 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 25.79 點，或 0.19%，收 13,777.67 點。

標普 11 大板塊一片血染，能源、原物料與公用事業表現最弱。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 上漲 0.20%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.10%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.31%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.63%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.77%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.23%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18% 。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收黑 0.51% 至每股 134.81 美元，盤後股價先飛漲超 4%。

輝達盤後公布的最新財報獲利和營收均超預期，資料中心銷售額成長 73%。不過，輝達預估第二季營收將低於預期，預計美國向中國出口人工智慧 AI 技術的限制將面臨 80 億美元的損失。

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.10% 至每股 200.42 美元。外傳蘋果計劃徹底改革其命名系統，基於年份的系統會將 iOS 19 重新命名為 iOS 26，macOS 等作業系統也會以相同的方式命名。

Okta (OKTA-US) 股價暴跌逾 16%，該公司公布優於預期的財報，卻因總體經濟前景不明而未上調財測，令市場感到失望。

相對地，服飾品牌 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 大漲逾 14%，Dick’s Sporting Goods (DKS-US) 也上漲近 2%，皆受惠於亮眼財報表現。

華爾街分析

美國銀行資深投資策略師 Tom Hainlin 表示：「目前支撐美國經濟避免衰退並維持企業獲利的關鍵因素，是消費支出與企業投資。輝達就是一個關鍵指標，能顯示企業是否加快投資腳步。」

Bleakley Financial Group 投資長 Peter Boockvar 表示：「市場對三週前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄的發布並未有所反應，因為內容並無新意，此會議紀錄是在美中關稅戰降溫一週前召開的。」

研究分析公司 Inflation Insights 創始人 Omair Sharif 認為：「目前通膨的上行風險大於勞動力市場的下行風險，我認為這降低今年央行降息的可能性。」