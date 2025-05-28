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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司OKTA-US的目標價調升至130元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Okta公司(OKTA-US)提出目標價估值：中位數由125元上修至130元，調升幅度4%。其中最高估值150元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有47位分析師給予Okta公司評價：積極樂觀27位、保持中立18位、保守悲觀2位。

Okta公司今(28日)收盤價為125.5元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌0.32%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OKTA市場預估目標價

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