鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元上修至3.26元，其中最高估值3.32元，最低估值3.14元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.32(3.47)
|4.2
|5.16
|4
|最低值
|3.14(3.14)
|3.39
|3.63
|4
|平均值
|3.25(3.2)
|3.56
|4.03
|4
|中位數
|3.26(3.19)
|3.53
|3.94
|4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.73億
|31.81億
|36.06億
|37.13億
|最低值
|28.55億
|30.52億
|31.79億
|37.13億
|平均值
|28.57億
|31.29億
|34.39億
|37.13億
|中位數
|28.56億
|31.35億
|34.74億
|37.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-5.73
|-5.16
|-2.17
|0.06
|營業收入
|8.35億
|13.00億
|18.58億
|22.63億
|26.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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