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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元上修至3.26元，其中最高估值3.32元，最低估值3.14元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.32(3.47)4.25.164
最低值3.14(3.14)3.393.634
平均值3.25(3.2)3.564.034
中位數3.26(3.19)3.533.944

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.73億31.81億36.06億37.13億
最低值28.55億30.52億31.79億37.13億
平均值28.57億31.29億34.39億37.13億
中位數28.56億31.35億34.74億37.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.09-5.73-5.16-2.170.06
營業收入8.35億13.00億18.58億22.63億26.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKTA

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