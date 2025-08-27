鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-27 15:37

‌



在全球政經局勢動盪之際，黃金再度成為投資人眼中的避風港。近期，美國川普總統傳出欲解雇聯準會理事庫克，引發市場對聯準會獨立性的疑慮，進一步推升市場避險情緒，帶動黃金期貨價格再度突破每盎司 3400 美元，顯示投資人對黃金資產的信心持續升溫。

金價再度飆破3400美元！川普施壓聯準會引爆金市 黃金基金受惠高金價 長線潛力可期。（圖: shutterstock)）

事實上，過去一年金價已多次挑戰高點，今年最高曾達每盎司 3500 美元。金價上漲不僅反映市場對通膨、地緣政治與美元資產吸引力下滑的擔憂，也直接帶動金礦股業績亮眼，成為黃金產業基金的重要利基。

‌



富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德指出，金價大漲顯著提升金礦商的利潤率，這一點在 2025 年第一、第二季財報中表現尤為明顯。金礦業雖面臨成本上升與勞動力短缺等挑戰，但高金價足以抵銷營運壓力，推動企業獲利與自由現金流量同步成長。

根據彭博統計，截至第二季，包含紐蒙特礦業、巴里克黃金、英美黃金阿散蒂與阿哥尼可老鷹礦場等知名金礦商的平均黃金銷售價格達每盎司 3294 美元，年增幅超過 40%。這推升富時金礦指數的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）大增近七成，EBITDA 利潤率也年增近 20 個百分點至 49%。在金價維持高檔的情況下，市場預期金礦商的獲利能力仍有進一步提升空間。