金價再度飆破3400美元！川普施壓聯準會引爆金市
鉅亨網記者張韶雯 台北
在全球政經局勢動盪之際，黃金再度成為投資人眼中的避風港。近期，美國川普總統傳出欲解雇聯準會理事庫克，引發市場對聯準會獨立性的疑慮，進一步推升市場避險情緒，帶動黃金期貨價格再度突破每盎司 3400 美元，顯示投資人對黃金資產的信心持續升溫。
事實上，過去一年金價已多次挑戰高點，今年最高曾達每盎司 3500 美元。金價上漲不僅反映市場對通膨、地緣政治與美元資產吸引力下滑的擔憂，也直接帶動金礦股業績亮眼，成為黃金產業基金的重要利基。
富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德指出，金價大漲顯著提升金礦商的利潤率，這一點在 2025 年第一、第二季財報中表現尤為明顯。金礦業雖面臨成本上升與勞動力短缺等挑戰，但高金價足以抵銷營運壓力，推動企業獲利與自由現金流量同步成長。
根據彭博統計，截至第二季，包含紐蒙特礦業、巴里克黃金、英美黃金阿散蒂與阿哥尼可老鷹礦場等知名金礦商的平均黃金銷售價格達每盎司 3294 美元，年增幅超過 40%。這推升富時金礦指數的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）大增近七成，EBITDA 利潤率也年增近 20 個百分點至 49%。在金價維持高檔的情況下，市場預期金礦商的獲利能力仍有進一步提升空間。
富蘭克林黃金基金自 1969 年成立以來，專注於金礦股投資，歷經石油危機、網路泡沫、金融海嘯與疫情等重大事件，始終穩健運作。該基金最大特色在於中小型金礦股持股比重高達八成。相較大型金礦股，中小型企業更具爆發力，且常伴隨併購題材，提供額外成長動能。基金採取多元佈局策略，有效分散單一金礦股的風險，適合追求長期資本增值的投資人。
富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅政策不確定性、地緣政治緊張、美元資產吸引力下滑與央行儲備多元化等因素支撐下，金價具備強勁下方支撐，即使短期回檔，也不影響其長線投資價值。黃金基金不僅能提供避險功能，更具備成長潛力，尤其在金礦股估值仍處相對低位的情況下，具備落後補漲空間。
不過，黃金基金波動度相對較高，投資人應採取分批佈局、定期定額等策略，以降低短期波動風險並參與長期成長契機。在全球政經不確定性持續升溫的背景下，黃金與金礦股不僅是資產配置中的防禦工具，更可能成為下一波資本市場亮點。
