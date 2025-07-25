鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-25 15:47

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法國總統馬克宏週四（24 日）表示，法國將於 9 月在聯合國大會上承認巴勒斯坦國，以色列譴責是「獎勵恐怖主義」，美國也強烈反對稱是「魯莽的決定」。

法國將承認巴勒斯坦國 美國痛批魯莽、阻礙和平進展。(圖:shutterstock)

馬克宏說：「秉持其對中東公正持久和平的歷史承諾，我已決定法國將承認巴勒斯坦國。我將於 9 月的聯合國大會上發表這項重大的聲明。」

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馬克宏並寫道：「當務之急是結束加薩戰爭並拯救平民。」他還表示，將鼓勵其他國家效仿。

美國國務卿盧比歐表示強烈反對，稱馬克宏的決定「魯莽」。他還痛批，法國此舉「只會助長哈馬斯的宣傳，阻礙和平進程」。 並稱「這對 10 月 7 日的受害者來說，無異於當頭一棒。」

哈瑪斯 2023 年 10 月 7 日突襲以色列，以色列隨後反擊，爆發加薩走廊戰爭。哈馬斯已被美國和歐盟列為恐怖組織。

法國將成為第一個正式承認巴勒斯坦國的主要西方國家，如今包含法國在內，巴勒斯坦的國家地位已獲得 142 個國家承認。

以色列總理納坦雅胡嚴厲斥責法國的決定，痛批這是「獎勵恐怖主義，並可能製造另一個伊朗代理人」。

納坦雅胡在社群媒體 X 上寫道：「「在這種情況下，巴勒斯坦建國將成為消滅以色列的跳板，而不是與以色列和平共處。明確來說，巴勒斯坦人並非尋求建立與以色列並存的國家，而是一個取代以色列的國家。」