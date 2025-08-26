美國與俄羅斯私下討論能源交易！助推烏克蘭和平談判？
鉅亨網編譯莊閔棻
據五位熟悉內情的消息人士透露，美國與俄羅斯政府官員本月在烏克蘭和平談判的間隙，私下討論了多項能源交易。
根據《路透》報導，消息人士表示，提出這些能源交易協議是為了鼓勵俄羅斯同意烏克蘭和平，並促使美國放鬆對俄羅斯的制裁。
自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯能源產業因國際制裁而中斷了大部分國際投資與大型交易。
消息人士指出，雙方官員討論了多個具體方案，包括讓埃克森美孚 (XOM-US) 重新參與俄羅斯「薩哈林 1 號」（Sakhalin-1）油氣項目。
此外，雙方也討論了俄羅斯液化天然氣（LNG）項目，如受制裁的北極 Arctic LNG 2 項目，採購美國設備的可能性。另一個討論方案，則是美國向俄羅斯購買核動力破冰船。
消息人士稱，這些會談是在美國特使威特科夫（Steve Witkoff）本月初訪問莫斯科期間進行的，他當時會見了俄羅斯總統普丁及其投資特使 Kirill Dmitriev。
兩位消息人士稱，白宮內部也與美國總統川普討論了此事，且部分內容也在 8 月 15 日的阿拉斯加峰會上被短暫提及。
白宮一名官員在回應有關這些協議的提問時表示，川普及其國家安全團隊持續與俄羅斯和烏克蘭官員接觸，推動雙邊會談以停止殺戮並結束戰爭，並指出，進一步公開談判這些議題並不符合國家利益。
一位消息人士指出，白宮急於在阿拉斯加峰會後釋出「重大投資協議」的頭條新聞，讓川普感覺有所成就。
