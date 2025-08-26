鉅亨網編輯林羿君 2025-08-26 14:01

輝達 (NVDA-US) 25 日宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor 開賣，售價 3,499 美元。該公司將這款晶片稱為「機器人大腦」。輝達上週表示，首批套件將於 9 月出貨，讓客戶能打造自己的機器人。

黃仁勳看好AI後最大商機 輝達「機器人大腦」開賣3499美元。(圖:shutterstock)

在企業利用開發套件完成機器人原型後，輝達將銷售可安裝於量產機器人的 Thor T5000 模組。若企業需求超過 1,000 組，每模組售價將降至 2,999 美元。

輝達執行長黃仁勳表示，機器人是輝達在 AI 之外最大的成長機會。過去兩年，AI 已帶動輝達整體營收成長逾 2 倍。

輝達機器人和邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla 上周五對媒體說：「我們不造機器人，也不造汽車，但我們透過基礎設施電腦和相關軟體，讓整個產業能夠實現。」

Jetson Thor 晶片採用 Blackwell 圖形處理器架構，這是輝達現行世代技術，廣泛應用於 AI 晶片以及電腦遊戲晶片。

輝達指出，Jetson Thor 的速度是上一代的 7.5 倍，可支援生成式 AI 模型，包括大型語言模型和能解讀周遭世界的視覺模型，對人形機器人來說尤其關鍵。Jetson Thor 配備 128GB 記憶體，對於大型 AI 模型至關重要，將有利於其運行。

據悉，包括 Agility Robotics、亞馬遜、Meta 和波士頓動力（Boston Dynamics）等公司都使用 Jetson 系列晶片，輝達本身也投資了 Field AI 等機器人公司。

儘管輝達 2014 年即推出多款機器人晶片，但機器人事業目前在營收仍僅占約 1%，但正在快速成長。

輝達最近將汽車和機器人事業整併為同一部門，該部門在 5 月公布的單季營收達 5.67 億美元，年增率高達 72%。