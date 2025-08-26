輝達全新AI機器人大腦 首波台廠夥伴宜鼎、研華、益登3家入列

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-26 11:49

輝達 (NVDA-US) 今 (26) 日宣布推出全新 AI 機器人大腦 Jetson AGX Thor，並在官網公布首波 20 家合作夥伴，台廠僅有 3 家入列，包括研華 (2395-TW)、宜鼎(5289-TW) 與益登 (3048-TW)，其中，研華與宜鼎為菁英(Elite) 級別的夥伴，也就是輝達合作夥伴的最高等級，預期將吸引眾多開發案，大搶 AI 機器人市場。

輝達全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor。(圖：業者提供)

輝達此次推出的 Jetson AGX Thor 不僅 AI 運算能力大幅提升 7.5 倍，同時運用自家各式各樣軟體堆疊，如用於機器人的 NVIDIA Issac、影片分析 AI 代理的 NVIDIA Metropolis，以及用於感測器處理的 NVIDIA Holoscan，期望整合更多感測器與機器人相關的大型語言模型，加速機器人落地。

輝達持續強化機器人生態系，以滿足各式各樣的開發需求，量產版本預計將在今年第四季上市，此次公布首波合作夥伴 20 家中，僅 3 家台灣業者取得相關資源，扮演輝達在邊緣端落地的關鍵要角。

其中，宜鼎為輝達長期策略夥伴，目前已將輝達 Jetson 產品導入智慧物流、零售產業，雙方也進一步將合作延伸至最強 AI 機器人大腦，鞏固在 AI 邊緣與嵌入式應用的地位。

益登也是輝達授權的代理商，是台系通路中唯一一家上榜的業者，凸顯益登在輝達通路版圖中的重要性，同時益登也搭建輝達產品平台，提供相關服務，搶佔 AI 邊緣商機。