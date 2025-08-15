〈美股13F報告〉「中國巴菲特」段永平Q2精準低接蘋果 AI加碼輝達、減持台積電

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-15 15:50

知名「價值投資信徒」段永平所管理的 H&H International Investment 公司，近日向美國證券交易委員會（SEC）提交了第二季度 13F 持倉報告。截至 2025 年 6 月 30 日，該公司的持股總市值達到 115 億美元。

「中國巴菲特」段永平Q2精準低接蘋果 AI加碼輝達、減持台積電。(圖:shutterstock)

報告顯示，儘管第二季度美股市場波動劇烈，段永平卻逆勢加碼多檔大型科技股，特別是在蘋果和輝達上的操作，成為本季的投資亮點。

蘋果持股由減轉增 時機精準

蘋果 (AAPL-US) 長期以來一直是段永平持倉中的核心。在連續四個季度減持後，H&H International Investment 在第二季度重新展現對蘋果的信心，增持 89 萬股。

此舉正逢蘋果股價在 4 月初因「對等關稅」衝擊，一度跌至近兩年低點之際。報告指出，在庫克前往白宮後，蘋果股價在短短兩週內強勁反彈超過 15%，完全修復了第二季度的跌幅，顯示段永平的增持時機極為精準。

強力加碼輝達 減碼台積電、微軟

輝達股價年初經歷了一輪調整，從 1 月底 DeepSeek 發表 R1 模型後開始，直到 4 月初的關稅衝擊才見底。然而，在接下來的四個月中，這家 AI 巨頭實現了股價翻倍上漲，並成功坐穩全球市值最大上市公司的寶座。段永平在股價調整後的強力加倉，無疑再次證明了他對 AI 產業未來發展的堅定看好。

持續看多谷歌與拼多多 觀望波克夏

減持阿里巴巴兩成 出清莫德納