〈美股13F報告〉「中國巴菲特」段永平Q2精準低接蘋果 AI加碼輝達、減持台積電
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
知名「價值投資信徒」段永平所管理的 H&H International Investment 公司，近日向美國證券交易委員會（SEC）提交了第二季度 13F 持倉報告。截至 2025 年 6 月 30 日，該公司的持股總市值達到 115 億美元。
報告顯示，儘管第二季度美股市場波動劇烈，段永平卻逆勢加碼多檔大型科技股，特別是在蘋果和輝達上的操作，成為本季的投資亮點。
蘋果持股由減轉增 時機精準
蘋果 (AAPL-US) 長期以來一直是段永平持倉中的核心。在連續四個季度減持後，H&H International Investment 在第二季度重新展現對蘋果的信心，增持 89 萬股。
此舉正逢蘋果股價在 4 月初因「對等關稅」衝擊，一度跌至近兩年低點之際。報告指出，在庫克前往白宮後，蘋果股價在短短兩週內強勁反彈超過 15%，完全修復了第二季度的跌幅，顯示段永平的增持時機極為精準。
強力加碼輝達 減碼台積電、微軟
在 AI 領域，段永平對「AI 三劍客」——輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 和台積電 (TSM-US) 的處理方式有所區別。報告顯示，他對微軟和台積電進行了小幅減倉，但卻對輝達進行了強勁加碼，此操作堪稱本季度的點睛之筆。
輝達股價年初經歷了一輪調整，從 1 月底 DeepSeek 發表 R1 模型後開始，直到 4 月初的關稅衝擊才見底。然而，在接下來的四個月中，這家 AI 巨頭實現了股價翻倍上漲，並成功坐穩全球市值最大上市公司的寶座。段永平在股價調整後的強力加倉，無疑再次證明了他對 AI 產業未來發展的堅定看好。
持續看多谷歌與拼多多 觀望波克夏
除了蘋果和輝達，段永平對其他科技巨頭的持倉也有顯著調整。在第一季度減持谷歌 (GOOGL-US) （Google）265 萬股後，他在第二季度轉而買進了 83 萬股，展現出對這家科技巨頭的長期信心。
同時，他對中國電商巨頭拼多多 PDD-US) 的增持操作也在持續，最新持股數量已達 866 萬股。然而，對於另一檔重要持倉——波克夏 (BRK.A-US) ，儘管其股價在巴菲特宣布年末退休後「跌跌不休」，H&H 在本季度並未進行任何操作，選擇維持現有持倉不變。
減持阿里巴巴兩成 出清莫德納
在其他持股方面，段永平對「跟著巴菲特買的」西方石油 OXY-US) 進行了小幅減持，並將阿里巴巴 (BABA-US) 的持倉減持超過兩成。此外，他也徹底清倉了已持續多年減持的生物科技公司莫德納 (MRNA-US)，為本季度畫下句點。
整體來看，段永平在 2025 年第二季度展現了逆勢而上的投資風格，把握市場波動中的機會，特別是對蘋果和輝達等科技巨頭的加碼操作，為其投資組合注入了新的動力。
