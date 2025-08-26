鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至575元，幅度約4.55%

search icon



鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由550元上修至575元，調升幅度4.55%。其中最高估值614元，最低估值535元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

CACI國際今(26日)收盤價為484.81元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌0.15%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


