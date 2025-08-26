鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至575元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由550元上修至575元，調升幅度4.55%。其中最高估值614元，最低估值535元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
CACI國際今(26日)收盤價為484.81元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌0.15%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰背後的經濟動能關鍵在？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至562.5元，幅度約4.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際(CACI-US)EPS預估上修至27.69元，預估目標價為542.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至208.04元，幅度約3.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為136.69元
下一篇