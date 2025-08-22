川普移民政策惹禍！勞動力銳減千萬 經濟學家：美國經濟快撐不住了​

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 06:00

多位經濟學家近日表示，初步證據顯示，美國政府目前推行的移民政策正大幅減少移民勞動力規模，而這已成為導緻美國整體勞動力數量下滑的重要因素。透過對近期經濟研究與官方數據的梳理，專家警告此趨勢若持續，美國經濟恐將面臨嚴峻挑戰。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 指出，近幾個月移民勞動力數量的下降趨勢是決定性且毋庸置疑的，而這與川普政府推行的一系列「非常激進」的移民政策密切相關。這些政策包括擴大和加速驅逐出境、終止出生公民權、限制庇護申請以及打算取消 H-1B 簽證抽籤制度、轉而優先考慮高薪申請者等措施。儘管許多政策尚在法律挑戰中，但實際影響已逐漸顯現。

數據顯示，美國勞工統計局數據顯示，自今年 1 月以來，外國出生勞動力規模減少了約 120 萬人，截至 7 月總數為 3210 萬人。

牛津經濟研究院首席經濟學家 Nancy Vanden Houten 指出，這一變化與川普政府的移民政策「高度相關」，並強調「任何移民似乎都在離開勞動力大軍」。

摩根大通首席全球策略師 David Kelly 也觀察到類似現象，認為移民群體正大規模退出就業市場。

儘管官方數據存在統計方法上的爭議，川普本人曾質疑勞工統計局數據的準確性並解雇了該局局長，但其他證據同樣指向移民勞動力萎縮的趨勢。

彼得森國際經濟研究所高級研究員 Jed Kolko 分析指出，嚴重依賴非法移民的行業如飯店餐飲、建築和家庭健康護理等，就業成長「明顯弱於」其他私人部門。

數據顯示，這些移民密集型產業 7 月就業成長幾乎停滯，而其他私部門成長雖放緩，仍維持在 0.6% 左右。

牛津經濟研究院資深經濟學家 Matthew Martin 則透過移民與海關執法局 (ICE) 的逮捕數據發現，在移民逮捕率較高的州，如德州和佛州，勞動力成長幾乎陷入停滯。相比之下，逮捕率較低州的外國出生勞動力仍在增加。

數據顯示，自 2024 年以來，全美移民被捕人數增逾兩倍，光是今年 6 月中旬每天就有超過 1100 人被捕。

聯準會主席鮑爾上月底也承認，移民政策緊縮是導致勞動力供應放緩的關鍵因素之一。數據顯示，美國勞動力總數已連續三個月下降，失業人口雖減少至約 1.703 億人，但整體勞動參與情況不容樂觀。

專家認為，這背後是移民被捕與驅逐出境的增加、對工作場所的恐懼心理，以及新移民流入的減少共同作用的結果。

此外，美國政府雖試圖透過成立移民政策辦公室、簡化簽證流程及支持高技能工作等措施促進合法移民就業，但經濟學家普遍認為，這些措施難以抵銷當前政策帶來的負面影響。若勞動供給續降，不僅可能加劇企業用工荒與薪資上漲壓力，也將進一步推高通膨，並減少社​​會安全等公共計畫的稅收基礎，像是建築業已面臨嚴重缺工，移民佔比高達 34%，其薪資漲幅接近 8%，遠超全國平均水平，相關成本上升正對經濟產生實質衝擊。

儘管部分專家對移民勞動力是否將長期減少持保留態度，但多數觀點認為，若現有政策持續，美國經濟未來成長將面臨人口結構與勞動力供給的雙重考驗。