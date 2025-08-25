鉅亨網新聞中心 2025-08-25 14:22

中國半導體力拚「脫美」 地方政府設定高自給率目標。(圖:shutterstock)

《日經新聞》報導指出，人工智慧近年來已成為全球國家與企業競爭力的核心。為確保在這個關鍵領域的領先地位，中國正加速建構一條不依賴美國半導體的本土供應鏈。

根據上海市政府的規劃，到 2027 年，AI 數據中心所使用的半導體，中國企業設計或製造的比率將提高至 70% 以上。而首都北京的目標更為激進，計畫在同年將這一比例提升至 100%。

這些高自給率目標，呼應了中國領導階層「自立自強」的國家方針。今年 4 月下旬，中國共產黨政治局舉行了與 AI 相關的集體學習，強調要充分發揮「新型舉國體制」優勢，支持 AI 半導體的開發與生產。

儘管中國的 AI 應用服務正迅速擴大，但其半導體市場仍高度依賴輝達。根據中山證券的數據，2024 年初，輝達在中國 AI 半導體領域的市佔率高達 8 成。

為了取代輝達的主導地位，華為推出的 AI 半導體「昇騰 910」系列成為了關鍵角色。中國媒體報導指出，其主力產品 910B 的運算能力已能達到輝達 H20 的 85%，而新一代的 920 晶片性能更有所提升，有望完全取代 H20。

在中國政府的大力支持下，國營通訊巨頭中國移動 (600941-CN) 已決定在 2024 至 2025 年採購的 191 億元 AI 伺服器半導體全部採用華為產品。此外，政府也鼓勵民間科技巨頭改用國產晶片。

有報導指出，字節跳動正考慮在其業務中採用華為產品。甚至有美國媒體披露，中國當局已要求國內企業，特別是涉及政府與國家安全相關的業務，避免使用輝達的 H20 晶片。這顯示出中國政府在公共部門推動國產化替代的堅定決心。

然而，擺脫對美國的依賴並非易事。英國《金融時報》曾報導，DeepSeek 的一個新 AI 模型開發因使用華為產品而遭遇故障，進度受阻。這類技術挑戰凸顯了在性能與穩定性上，國產晶片仍有待提升。