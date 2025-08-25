鉅亨網新聞中心 2025-08-25 13:40

‌



近日，DeepSeek 正式發布 V3.1 版本，憑藉創新的 AI 模型設計和低成本部署優勢，引發業界廣泛關注。在多項核心指標上，DeepSeek V3.1 已追平甚至超越 GPT-5，被視為教科書等級的技術突破。

DeepSeek V3.1 AI模型核心技術亮點！追上GPT-5、成本超低。(圖：Shutterstock)

面對美國對輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 出口中國晶片徵收 15%「AI 稅」，DeepSeek 迅速推出針對國產晶片的優化版本。此舉讓 V3.1 在北京限制輝達晶片採購的情況下，依然保持高效運行，對矽谷構成巨大技術壓力。

‌



首先，DeepSeek V3.1 搭載了 685 億參數的混合專家架構（MoE），其核心亮點在於按需啟動參數模組，非必要部分可直接休眠。這種設計大幅降低算力成本，也使開發者部署 AI 模型更加便捷，為廣泛應用提供了新的可能。

其次，傳統 AI 模型往往面臨秒答簡單問題與深度推理複雜問題的二選一困境。而 DeepSeek V3.1 將快答能力與深度推理結合於同一模型，不僅能在 0.1 秒內回應簡單問題，也可進行量子物理等複雜問題分析。

不只如此，根據 Artificial Analysis 對比圖，DeepSeek V3.1 在多項核心指標上已追平甚至超越 GPT-5。其開源和低成本特性，使 V3.1 AI 模型對閉源收費模型形成明顯打擊。

MIT 研究顯示，95% 的 AI 項目無法增加利潤。儘管前端工具炫酷，但真正賺錢的是後端自動化，而 DeepSeek V3.1 以低成本與高效率切中市場痛點，具備明顯競爭優勢。

當 OpenAI 仍專注於參數規模競賽時，DeepSeek 已轉向效率優化。MoE 架構實現大模型按需啟動，領先業界至少半年。Lightning AI 的 William Falcon 也指出，如果 OpenAI 的開源模型跟不上節奏，將面臨巨大挑戰。