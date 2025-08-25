韓國總統特使最新表態 推動韓中戰略合作夥伴關係重回正軌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-25 09:28

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周日（24 日）在北京會見韓國總統特使朴炳錫，朴炳錫說，要推動韓中戰略合作夥伴關係重回正軌。

中國外交部長王毅周日在北京會見韓國總統特使朴炳錫。（圖：中國外交部）

王毅周日表示，今天是中韓建交 33 周年紀念日，兩國關係正處於改善發展的重要時期。中方始終重視中韓關係。韓國新政府就任後，中國國家主席習近平同韓國總統李在明通話，就推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水準達成共識，為下步雙邊關係發展指明方向。

王毅說，中韓關係發展歷程證明，睦鄰友好、求同存異、拓展合作是正確選擇。中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，也是朝鮮半島光復 80 周年。中方將隆重舉行「9·3」紀念活動。在這個重要特殊節點，中方願同所有愛好和平的國家和人民一道，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義。

王毅說，中韓應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。