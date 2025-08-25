〈走進中國〉上半年超過50%汽車經銷商虧損 僅30%完成銷售目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-25 05:00

中國新車銷售持續承壓，汽車經銷商虧損面擴大。近日中國汽車流通協會發布的 2025 年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告顯示，上半年汽車經銷商虧損比例上升至 52.6%，持平比例 17.5%，盈利比例 29.9%。

上半年超過50%汽車經銷商虧損，僅30%完成銷售目標。（圖：央視）

據《界面新聞》報導，新能源獨立品牌的經銷商經營狀況優於傳統燃油車品牌。新能源獨立品牌經銷商的盈虧情況分別為：盈利佔 42.9%，持平佔 22.7%，虧損佔 34.4%；傳統燃油車品牌經銷商的盈虧情況分別為：盈利佔 25.6%，持平佔 15.8%，虧損佔 58.6%。

調查還顯示，上半年僅 30.3% 經銷商完成銷售目標，目標完成率低於 70% 的經銷商佔 29.0%，目標完成率高於 70% 不足 100% 的經銷商佔 40.7%。

調查顯示，上半年有 74.4% 汽車經銷商有不同程度的價格倒掛，43.6% 汽車經銷商價格倒掛幅度在 15% 以上。

中國汽車流通協會稱，嚴重價格倒掛，吞噬了經銷商的流動資金，導致經銷商普遍反映資金壓力大，特別是傳統燃油品牌經銷商，價格倒掛導致新車業務虧損嚴重。新能源獨立品牌經銷商面臨的壓力，主要是售後產值低，投資回收期長等。

展望 2025 年，經銷商對總體趨勢的判斷為微增長或持平，但對增長的判斷不如去年年底的預期。認為全年銷量增長的經銷商的比重約 49%，認為減少的經銷商比率較 2024 年略有增加。

全國汽車經銷商生存狀況調查於 2025 年 7 月正式啟動，經過 1 個多月的問卷收繳工作，調查覆蓋大中型汽車經銷商集團下屬 4S 店和小集團及單店，共回收有效問卷 936 份。

調查結果顯示，汽車經銷商的總體滿意度得分為 64.7 分，較 2024 年底得分大幅下降。核心癥結集中在價格倒掛幅度加大、資金壓力加劇等多重經營壓力疊加。

另外，經銷商反映，廠家對基礎任務目標達成的獎勵縮水，付出與回報嚴重失衡，因此經銷商對主機廠的滿意度明顯下降。