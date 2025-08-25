鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 10:00

中國 A 股市場本月展現強大的吸引力，無論是海外避險基金或中國本土的公募基金，資金流入都釋放出正面訊號。

一枝獨秀！全球避險基金撤出南非、亞洲市場 唯獨大舉加碼中國市場（圖：Shutterstock）

高盛上周五 (22 日) 發布的研究報告顯示，過去一周，除中國以外的亞洲新興市場遭機構投資人賣出 48 億美元，除亞洲外的新興市場也被淨賣出，其中南非賣出金額達 2.7 億美元。

然而，中國卻是例外。資產管理研究機構 EPFR 數據顯示，截至 7 月底，新興市場基金超配幅度最大的市場為印尼和泰國，而增配幅度最大的市場為中國和印度。

上月，全球主動管理公募基金增加了對中國市場的配置，截至 7 月底，中國在全球主動管理公募基金組合中的佔比為 6.6%，雖處於過去 10 年的 15% 分位，但與基準相比，基金對中國低配 320 個基點。

EPFR 和高盛研究部數據也顯示，8 月 14 日至 8 月 20 日，中國股票基金資金流入轉正，此前截至 7 月 30 日的一周流出 11 億美元，隨後兩星期分別流出 12 億美元和 7 億美元，到 8 月 20 日這一周流入金額達 12 億美元。

被動資金方面，行動更為迅速。根據 ETF.com 數據，過去一周，美國上市的 130 多檔投向亞太市場的 ETF 中，資金淨流入前 10 產品的中國 ETF 佔 5 席。

在上周四 (21 日) 為止一周，「吸金」力道最大的美國上市亞太 ETF—安碩 MSCI 中國 ETF(MCHI-US) ，達到 2.26 億美元，該 ETF 由貝萊德旗下安碩 iShares 發行，追蹤 MSCI 中國指數，緊隨其後的是 KraneShares CSI 中國網路 ETF(KWEB-US) 、淨流入 1.83 億美元，

此外，追蹤 MSCI 韓國指數緊隨其後的是 KWEB、吸金達 1.83 億美元，此外，追蹤 MSCI 韓國指數等的 ETF 也有一定流入資金。拉長時間看，過去一個月，MCHI「吸金」力道最強，KWEB 則位居第二。

不僅海外資金看好，南韓投資人也積極買進 A 股和港股。在上周五 (22 日) 為止一周，南韓股民淨買入金額最多的港股包括小米等股票，淨買超最多 A 股則包含中際旭創等 m

根據南韓證券存託結算院 (KSD) 旗下 SEIBro 數據，截至上周五，南韓投資人對中國股票的成交額為 66.93 億美元，為南韓第二大海外市場。