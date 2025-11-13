鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 09:00

最新數據顯示，中國 A 股市場個股本月迄今股價創新高家數持續高漲，截至周三 (12 日)，農業銀行股價與市值再創歷史新高紀錄，帶動市場關注，而自 11 月以來，A 股已有 124 檔個股創出歷史新高，活躍度相當顯著。

中小型股挑大樑！中國A股11月迄今124檔個股創新高 刷新歷史紀錄（圖：Shutterstock）

根據 Wind 統計數據，按產業分佈來看，電力設備族群領跑，貢獻 28 檔創新高個股，電子產業以 16 檔緊跟其後，機械設備跟基礎化工類股均超過 10 檔，醫藥生物、有色金屬等族群也表現突出，而非銀金融、煤炭等產業則僅 1 檔個股上榜。

市值層面，中小型個股成為主力。人民幣 100-1000 億元市值個股佔比超過五成，共 67 檔，百億以下佔 50 檔，上兆市值僅農業銀行等 2 檔，千億級 5 檔。在上市板塊中，主機板佔 70 檔，創業板 26 檔，科創板、北交所分別為 18 檔、10 檔。

值得注意的是，不少創新高個股年內漲幅亮眼，近 60 檔股價翻倍，*ST 亞振、香農芯創等 20 餘檔今年迄今漲逾 200%。在業績支撐下，95 檔個股今年前三季營收年增 (佔比逾七成)，75 檔淨利成長 (佔比逾六成）。

但風險亦需警惕。剔除次新股後，38 檔創新高個股最新股價較歷史高點回檔超過一成，大連聖亞、常山藥等回檔幅度更超過 20%。