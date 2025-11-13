〈陸股盤後〉 三大指數走高 滬指續寫逾10年新高
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國股市三大指數周四（13 日）收盤走高，兩市股指盤中強勢拉升，滬指漲近 1%，續創逾 10 年新高，創業板指漲超過 2%，場內超過 3,900 股飄紅。
滬指周四收盤漲 0.73% 報 4,029.50 點，深證成指漲 1.78% 報 13,476.52 點，創業板指漲 2.55% 報 3,201.75 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.0659 兆元。
盤面上看，有色、化工、煤炭、鋼鐵類股集體拉升，房地產、醫藥、半導體族群上揚。
中航證券表示，近期市場較為關注年末主線是否會高低切換的話題，背後是年末資金將投資視角切換至下一年並提前布局。
中航證券說，政策因素方面，今年 12 月召開的中央經濟工作會議，將為下一年宏觀政策和重點工作任務安排定下基調，很大程度決定下一年年度投資主線，同時帶動資金對個股計算估值對標的業績時間窗口從本年切換至下一年，從而形成「估值切換」。
中航證券提到，機構出於年末考核原因，往往會進一步帶動市場切換的趨勢。往後看，部分機構年內已獲得較大盈利，第四季可能更傾向於穩健。
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇