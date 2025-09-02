【Joe’s華爾街脈動】美國海軍部署引發與委內瑞拉對峙，台灣科技股漲勢則創下新高
Joe Lu
加勒比海戰雲密布，亞洲科技股飆漲
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 1 日
摘要
- 美國海軍部署遭遇委內瑞拉軍隊動員，加勒比海緊張局勢升級。
- 委內瑞拉潛在的供應中斷，對全球石油市場和地緣政治穩定構成重大風險。
- 在 AI 和半導體產業的強勁投資者樂觀情緒推動下，台灣股市創下歷史新高。
- 儘管出現獲利了結賣壓，資金健康輪動至中小型股，揭示了潛在的市場實力。
- 即將到來的蘋果 (Apple) 產品發表會和大型國際科技展覽，為市場情緒注入動能。
美國因勞動節休市，不過，上週末美方在加勒比海的大規模軍事部署，已點燃與委內瑞拉的緊張對峙，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美股憑什麼扛住關稅風暴？豪賭通膨只是短痛
- 〈台股開盤〉開低測月線後翻紅 電子權值股休兵靠金融股守關2萬4
- 股市的命運 取決於接下來14個交易日
- 〈台股風向球〉技術面過熱壓回 但多頭源源不絕進場 9月大盤有望續創高
下一篇