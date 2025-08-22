鉅亨網編輯林羿君 2025-08-22 09:45

彭博引述消息人士報導，Meta(META-US) 已與谷歌 (GOOGL-US) 達成一項至少價值 100 億美元的雲端運算服務協議，這是 Meta 在人工智慧領域大舉投資的一部分。

亦敵亦友！Meta下百億美元大單 採用谷歌雲端服務。

報導稱，Meta 將在 6 年間支付至少 100 億美元，用於使用 Google Cloud 的伺服器和儲存設備，以迅速擴充運算能力，並在向用戶提供 AI 工具的競賽中保持優勢。

這項協議代表著 Meta 與 谷歌之間的首個重大雲端運算合作。谷歌在該市場的排名第三，僅次於亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure。這項協議最先由《The Information》報導。谷歌證實了這筆交易，但未進一步置評；Meta 則拒絕發表評論。

Meta 執行長祖克柏已承諾將投入數千億美元，用於人工智慧及支撐其發展所需的基礎設施。儘管該公司擁有 20 多個自有資料中心，並正積極建設更多，其中包括位於路易斯安那州鄉村的一個 400 萬平方英尺專案，但部分設施需多年後才能啟用。

祖克柏的目標是快速確保每位 AI 研究人員擁有最多的運算能力。

Google Cloud 過去曾與 Meta 合作，但從未以正式的雲端基礎設施供應商身份合作。2023 年，Google Cloud 宣布將透過其應用程式開發平台 Vertex AI，提供 Meta 的開源 AI 模型 Llama 的版本，這是 Google Cloud 將自身定位為靈活的「一站式」AI 平台策略的一部分。

這項分銷協議讓企業和開發者能夠更輕鬆地透過 Google Cloud 存取並構建基於 Meta AI 模型的應用程式。Meta 過去也曾進行一些較小規模的 Google Cloud 技術試驗。