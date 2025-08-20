鉅亨網新聞中心 2025-08-20 15:50

‌



Meta AI權力大洗牌！28歲矽谷華人主導閉源模型開發 圖靈獎得主傳遭架空。(圖:shutterstock)

此次重組將新成立不久的「超級智慧實驗室」一分為四，並由新任首席 AI 長 Alexandr Wang 主導核心模型開發，此舉可能導致 Meta 放棄其標誌性的 Llama 開源路線，轉向閉源模型開發，為科技界投下震撼彈。

‌



此次大規模重組旨在將 Meta 的 AI 戰略從過去的「研究導向」轉為更側重「工程落地與產品交付」。新拆分的四個部門分別為：

TBD Lab：負責探索性研究與新一代旗艦大型語言模型的研發，由首席 AI 長 Alexandr Wang 直接領導。

FAIR (基礎 AI 研究)：延續 Meta 在長期前沿研究的投入，由聯合創始人 Robert Fergus 掌舵。

產品與應用團隊：專注於將 AI 技術整合至 Meta AI 助理等終端產品。

基礎設施團隊：負責提供模型訓練與推理所需的龐大算力、數據與平台支持。

最引人注目的變化是，由 Alexandr Wang 領導的 TBD Lab 已開始討論將下一代 AI 模型轉為閉源模式，並可能放棄原有的 Llama 4（內部代號 Behemoth）開發計畫，從零開始打造新模型。

這一策略轉向，意味著 Meta 長期以來引以為傲的「開源」大旗正面臨動搖。閉源路線雖能帶來更強的商業化控制權，但也挑戰著 Meta 在 AI 社群的領導地位。

伴隨組織變革的是高層人事的大幅變動。自從 Meta 於今年 6 月延攬年僅 28 歲的 ScaleAI 創辦人 Alexandr Wang 出任首席 AI 長後，公司 AI 權力結構發生了顯著轉移。

過去作為 Meta 首席 AI 科學家的圖靈獎得主 Yann LeCun，在此次重組的官方聲明中幾乎被完全忽略，引發外界對其已被「架空」的猜測。同時，Meta 也從 OpenAI、Google 等競爭對手處挖角了多位核心研究人員，但也面臨部分資深人才流失的困境，公司內部新舊團隊的磨合與緊張關係也逐漸浮現。

為支撐此次 AI 戰略的豪賭，Meta 在財務與基礎設施上投入巨資。公司近期不僅主導了約 290 億美元的資料中心融資計畫，更將全年資本支出指引上調至 660 至 720 億美元，明確了其「算力先行」的資本佈局。