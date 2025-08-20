Meta AI權力大洗牌！28歲矽谷華人主導閉源模型開發 圖靈獎得主傳遭架空
Meta(META-US) 周二 (19 日) 宣布，將對其人工智慧（AI）部門進行半年內的第四次重大改組，展現其全力投入「超級智慧」開發的決心。
此次重組將新成立不久的「超級智慧實驗室」一分為四，並由新任首席 AI 長 Alexandr Wang 主導核心模型開發，此舉可能導致 Meta 放棄其標誌性的 Llama 開源路線，轉向閉源模型開發，為科技界投下震撼彈。
此次大規模重組旨在將 Meta 的 AI 戰略從過去的「研究導向」轉為更側重「工程落地與產品交付」。新拆分的四個部門分別為：
- TBD Lab：負責探索性研究與新一代旗艦大型語言模型的研發，由首席 AI 長 Alexandr Wang 直接領導。
- FAIR (基礎 AI 研究)：延續 Meta 在長期前沿研究的投入，由聯合創始人 Robert Fergus 掌舵。
- 產品與應用團隊：專注於將 AI 技術整合至 Meta AI 助理等終端產品。
- 基礎設施團隊：負責提供模型訓練與推理所需的龐大算力、數據與平台支持。
最引人注目的變化是，由 Alexandr Wang 領導的 TBD Lab 已開始討論將下一代 AI 模型轉為閉源模式，並可能放棄原有的 Llama 4（內部代號 Behemoth）開發計畫，從零開始打造新模型。
這一策略轉向，意味著 Meta 長期以來引以為傲的「開源」大旗正面臨動搖。閉源路線雖能帶來更強的商業化控制權，但也挑戰著 Meta 在 AI 社群的領導地位。
伴隨組織變革的是高層人事的大幅變動。自從 Meta 於今年 6 月延攬年僅 28 歲的 ScaleAI 創辦人 Alexandr Wang 出任首席 AI 長後，公司 AI 權力結構發生了顯著轉移。
過去作為 Meta 首席 AI 科學家的圖靈獎得主 Yann LeCun，在此次重組的官方聲明中幾乎被完全忽略，引發外界對其已被「架空」的猜測。同時，Meta 也從 OpenAI、Google 等競爭對手處挖角了多位核心研究人員，但也面臨部分資深人才流失的困境，公司內部新舊團隊的磨合與緊張關係也逐漸浮現。
為支撐此次 AI 戰略的豪賭，Meta 在財務與基礎設施上投入巨資。公司近期不僅主導了約 290 億美元的資料中心融資計畫，更將全年資本支出指引上調至 660 至 720 億美元，明確了其「算力先行」的資本佈局。
此次由祖克柏親自操刀的改革，是 Meta 在 AI 競賽中一次關鍵的航向修正。它試圖透過整合資源、強化工程執行力，來追趕在頂尖模型上已落後的差距。然而，這場近乎殘酷的內部變革究竟能帶領 Meta 走向鳳凰涅槃，還是引火燒身，市場與時間將會給出最終的答案。
