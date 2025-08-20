鉅亨網編輯林羿君 2025-08-20 13:16

自川普重返總統白宮以來，已買進數百筆債券，包括受他推動的重大政策變動影響的美國公司債。

川普重返白宮後狂掃1.04億美元債券 涉及高通、Meta等巨頭。(圖:shutterstock)

根據白宮 19 日公布的一份文件顯示，川普截至今年 8 月初共有 690 筆投資交易，總額至少達 1.037 億美元，第一筆交易就發生在他宣誓就職的隔天。

除了購買地方政府、學校董事會、機場管理局和天然氣區發行的市政債外，川普 2 月 10 日還分別買進至少 50 萬美元的高通 (QCOM-US) 、家得寶 (HD-US) 和 T-Mobile US 各至少 50 萬美元的公司債；同月，又買進至少 25 萬美元的 Meta(META-US) 公司債。

聯邦民選官員和任命官員涉及的交易都必須申報，但僅需揭露股票、債券、商品期貨及其他證券的交易範圍，並未列出精確金額或價格。川普並未申報任何出售紀錄。

這些投資證明，川普在任內依然持續追求財富累積；根據《彭博億萬富翁指數》，他的淨資產估計為 64 億美元。與前任總統不同，川普並未撤資或將資產交由獨立監管的保密信託（blind trust），而是由兩名兒子管理龐大的商業帝國，業務範圍與總統政策仍多所交集。

白宮尚未回覆一封電子郵件所提出的評論請求。該封信涉及一份日期為 8 月 12 日、提交至政府道德辦公室的 33 頁文件。

川普先前申報 2024 年財務揭露文件中，列出他在個人投資帳戶持有的數百筆債券，這些帳戶跟他的企業帝國是分開的。

川普旗下的企業集團涵蓋佛州海湖莊園、川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）持股，以及近期為他財富增加至少 6.2 億美元的加密幣事業。

根據聯邦道德法律，總統並未被要求拋售可能構成利益衝突的資產，但歷任總統仍普遍這麼做。自 1978 年該法律頒布以來，川普是第一位打破這項慣例的總統。