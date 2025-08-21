俄羅斯外長：只會同意俄方擁有否決權的烏克蘭保障方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-21 12:47

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周三（20 日）表示，俄羅斯支持向烏克蘭提供可靠的安全保障，但他同時警告，在沒有俄方參與的情況下討論這個問題沒有出路。

俄羅斯外長說，只會同意俄方擁有否決權的烏克蘭保障方案。（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》指出，拉夫羅夫此言表明，俄羅斯只會同意俄方擁有否決權的烏克蘭保障方案。

「我方不能同意現在有人提議在沒有俄羅斯聯邦的情況下解決安全問題、集體安全問題，這行不通。」拉夫羅夫在會見約旦外交部長後舉行的新聞發布會上說。

「我確信西方，尤其是美國，非常清楚，在沒有俄羅斯的情況下就認真討論安全問題，是烏托邦，沒有出路。」

拉夫羅夫指出，如果是由俄羅斯、中國、美國、英國、法國五個聯合國安全理事會常任理事國參與的、平等的安全保障方案，俄羅斯會接受這樣的安排。

據《莫斯科時報》報導，在拉夫羅夫發表上述言論之際，北約（NATO）32 個成員國高階軍事官員周三也舉行線上會議，討論烏克蘭安全保障問題。

北約軍事委員會主席朱塞佩 · 卡沃 · 德拉貢會後說，北約成員國確認支持烏克蘭，北約的優先事項仍然是實現公正、可信和持久的和平。

美國中東問題特使威特科夫 17 日稱，俄羅斯總統普丁在與美國總統川普會晤時同意美國向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的保障，即成員國在面臨武裝攻擊時將共同應對。