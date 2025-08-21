鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.13元，預估目標價為5.11元
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.15元上修至-1.13元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.66元，預估目標價為5.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|0.22
|0.51
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-1.38
|-1.22
|平均值
|-1.14(-1.14)
|-0.64
|-0.4
|中位數
|-1.13(-1.15)
|-0.57
|-0.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|150.28億
|256.35億
|335.54億
|最低值
|112.00億
|130.51億
|135.83億
|平均值
|132.08億
|175.08億
|203.39億
|中位數
|132.16億
|178.23億
|202.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
