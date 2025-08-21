鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.13元，預估目標價為5.11元

search icon



根據FactSet最新調查，共26位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.15元上修至-1.13元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.66元，預估目標價為5.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.68(-0.68)0.220.51
最低值-1.66(-1.66)-1.38-1.22
平均值-1.14(-1.14)-0.64-0.4
中位數-1.13(-1.15)-0.57-0.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值150.28億256.35億335.54億
最低值112.00億130.51億135.83億
平均值132.08億175.08億203.39億
中位數132.16億178.23億202.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.69-1.04-1.30-1.76-1.53
營業收入23.55億56.03億73.17億78.50億91.33億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNIO

Empty