鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為4.76元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.16元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.66元，預估目標價為4.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|0.22
|0.51
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-1.38
|-1.22
|平均值
|-1.15(-1.14)
|-0.65
|-0.42
|中位數
|-1.16(-1.14)
|-0.59
|-0.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|169.46億
|256.35億
|335.54億
|最低值
|112.00億
|130.51億
|135.83億
|平均值
|132.51億
|174.23億
|202.54億
|中位數
|131.93億
|178.06億
|201.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車NIO-US的目標價調升至4.76元，幅度約6.22%
- 蔚來生死豪賭！200億人民幣增資背水一戰 樂道L90價格屠夫震撼登場
- 中國汽車產業反內捲 「60天賬期承諾」成落地第一槍
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為4.93元
下一篇