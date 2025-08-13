鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車NIO-US的目標價調降至4.38元，幅度約8.1%
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)提出目標價估值：中位數由4.76元下修至4.38元，調降幅度8.1%。其中最高估值9.67元，最低估值3.2元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予蔚來汽車評價：積極樂觀13位、保持中立11位、保守悲觀1位。
蔚來汽車今(13日)收盤價為4.47元。近5日股價下跌8.1%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
