一小時成交14兆盾、系統當機！越南股市一天閃崩出兩大隱憂

鉅亨網新聞中心 2025-07-30 10:29

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越南股市周二（29 日）經歷了一場突如其來的「閃崩」，胡志明指數（VN Index）和越南 VN30 指數雙雙暴跌超過 4%。其中，胡志明指數盤中一度重挫 4.3%，收盤跌幅仍達 4.11%，報 1493.41 點；越南 VN30 指數亦暴跌 4.38%，報 1621.29 點。證券、銀行和房地產板塊全線重挫，多隻個股跌幅超過 6%。

一小時成交14兆盾、系統癱瘓！越南股市一天閃崩出兩大隱憂。(圖:shutterstock)

值得注意的是，週二早盤，越南胡志明指數一度創下歷史新高，最高達到 1566.74 點。突然，市場急轉直下。

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根據越南媒體報導，早盤交易量急劇放大，僅一小時內交易量就接近 14 兆越南盾，這一度導致當地部分證券公司的交易系統出現故障。投資者和券商普遍反映，不少應用程式在操作時出現「卡頓」、響應緩慢或連接錯誤等現象。

隨後市場恐慌蔓延，證券、銀行和房地產族群成為重災區。其中，地產股 DXG 和 DXS 暴跌超過 6%，TCH、HHS 大跌近 6%。LDG、HDC、L14 和 HQC 等個股跌幅也介於 3% 至 5% 之間。

估值過高壓力全面引爆

分析人士指出，導致越南股市大跌的主要原因有二：一是外國投資者的猛烈拋售，二是市場的高估值。

在 29 日早盤交易中，外國投資者淨拋售額超過 9390 億越南盾，拋售主要集中在近期對越南股指起到重要支撐作用的大型股票。

在大跌之前，越南股市持續走強，股指在 29 日盤中一度創出歷史新高，市場估值也隨之走高，因此部分外資選擇在歷史高點兌現利潤，引發了連鎖反應。

元大證券越南零售客戶部分析總監阮世明表示，越南市場已進入高估值區間，許多股票已處於超買狀態。目前整個市場的本益比在 15 倍左右，相當於過去十年平均水平，但企業的獲利成長並沒有跟上股價的上漲，因此市場存在一定的調整壓力。

也有分析指出，越南市場的另一個風險是投資者正在提高槓桿水平。雖然全市場未償付的保證金債務總額尚未超過風險門檻，但部分證券公司的保證金使用量已達上限，大部分股票已沒有借貸空間，這縮小了短期股價上漲的空間。

外資能拉抬也能反噬

在這次大跌之前，越南股市的表現非常亮眼。越南胡志明指數在此前的 16 個交易日中，共有 14 天上漲，29 日早盤的高點與今年 4 月初因美國關稅政策衝擊而創下的低點相比，累計漲幅高達 45.9%。

這波強勁反彈主要與美國關稅政策的緩和有關。今年 7 月初，美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，將關稅從 4 月宣布的 46% 下降至 20%。儘管越南官方強調貿易協定的細節仍有待敲定，但貿易緊張局勢的緩和直接推動了外資對越南市場的配置。

數據顯示，外國投資人 7 月淨買進超過 4 億美元的越南股票，這是今年第二個月出現資金淨流入，同期資金卻在流出馬來西西亞、印尼和菲律賓市場。

投資人對越南股市的信心也與該國的經濟發展息息相關。根據越南財政部統計局日前公佈的數據，越南上半年國內生產毛額（GDP）的成長率為 7.52%，創下 2011 年以來同期的最高水準。今年年初，越南定下了 8% 的全年經濟成長目標。

Asia Frontier Capital 的基金經理人 Ruchir Desai 表示，越南股市強勁的反彈得益於穩健的 GDP 增長和對美出口關稅不確定性減少。他預計，如果下半年經濟維持成長趨勢，且整體出口增長，尤其是對美國的出口沒有重大影響，那麼股市的反彈有望持續。

部分投資人也預期，富時指數將於最快今年 9 月對越南市場進行重新分類，這項調整可能吸引高達 60 億美元的資本流入，或將進一步推升指數。