鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 16:10

俄羅斯外長拉夫羅夫近日身穿印有蘇聯縮寫「CCCP」的灰色上衣抵達阿拉斯加，引發國際媒體關注。《巴隆週刊》指出，這並非單純的服飾選擇，而是普丁政府向外界釋放的強烈政治訊號，意在強調克里姆林宮對蘇聯遺產的延續。

俄烏戰爭背後真相：普丁蘇聯情結才是關鍵！川普被玩弄？(圖：REUTERS/TPG)

阿拉斯加峰會再次凸顯一個顯而易見的事實：俄羅斯總統普丁沒有任何撤出烏克蘭的打算。他將自身政治歷史與恢復俄羅斯強大緊密綁定，只要他還在位，就「一寸土地都不會讓出」。

《巴隆》分析，包括美國總統川普在內的西方領袖，儘管與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並與普丁通話，卻仍未完全理解普丁的政治基礎深植於「屈辱與復仇」。

根據華府智庫「戰略與國際研究中心」估算，俄羅斯在烏克蘭戰爭中已損失約 25 萬名士兵，總傷亡人數接近百萬。然而，普丁依然堅持繼續戰爭，因為在他看來，撤退代表軟弱。

普丁的戰略心態深受蘇聯歷史影響。蘇聯在 1979 年至 1989 年的阿富汗戰爭損失逾 1.45 萬人，撤軍被視為國家恥辱，也加速了蘇聯解體。

普丁將這段經歷銘記於心，並在 2005 年稱蘇聯解體是「20 世紀最大的地緣政治災難」。如今，他將扭轉這場「災難」視為己任，而烏克蘭正是核心戰場。

政治心理學研究指出，「羞辱」往往會引發強烈的報復行為。普丁正是這種心態的寫照，戰爭越殘酷，他反而越堅定。

(圖：Shutterstock)

蘇聯懷舊情緒被利用

值得注意的是，牛津大學研究顯示，將近一半俄羅斯人更認同「蘇聯」而非「俄羅斯聯邦」，這種懷舊情結不僅關乎國界，蘇聯時代喚起的是一種穩定、福祉和自豪感，尤其在 2014 年克里米亞被併吞後更為明顯。

而普丁正利用這股蘇聯懷舊情緒，將自己塑造成能恢復俄羅斯自豪感的領導人。

俄防長別洛烏索夫甚至聲稱，烏克蘭戰爭將如 1945 年勝利一樣載入史冊。國家媒體也大力宣傳此論調，將戰爭定位為「延續蘇聯英勇傳統的文明之戰」，並宣稱這場戰爭是保衛俄羅斯、抵禦西方的生存之戰。

川普在外交博弈中失勢

峰會上，川普顯得不如普丁從容。川普曾喊出「24 小時內結束戰爭」的口號，但在普丁的強硬立場下顯得蒼白。

雖然川普為會議打了「10 分」，但普丁最好以英語邀請他訪問莫斯科，更是在刻意展示自己才是主導者。

隨後，川普在白宮與澤倫斯基及歐洲領袖會面，期間還打電話給普丁，提議舉行三方峰會。

然而，俄羅斯僅以「坦率」形容這通電話，《巴隆》稱，這是外交辭令中的「意見不合」之意，並未保證普丁會參與。而且事實上，普丁一直拒絕承認澤倫斯基的合法性，更別說把他當作平等對手。

烏克蘭前景依舊艱難

雖然澤倫斯基積極爭取美方 900 億美元軍援，但烏克蘭的戰爭困境並未改變。俄羅斯已控制約 20% 的烏克蘭領土，三百萬居民生活在被佔區。

俄羅斯一再透過提及蘇聯的輝煌歷史、將戰爭描繪為關乎生死的鬥爭，顯示他們並不致力於實現和平或停火，而是要按照俄羅斯的利益重塑歐洲安全格局。

《巴隆》直言，川普在阿拉斯加被「玩弄」了。基於川普團隊對俄羅斯缺乏經驗，誤以為普丁能透過理性談判妥協，但事實上普丁不會按照牌理出牌。