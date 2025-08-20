鉅亨網編輯林羿君 2025-08-20 10:11

‌



川普再度施壓鮑爾降息，抨擊他正在嚴重損害房地產業。

都是不降息的錯！川普砲轟鮑爾正在重傷房地產業。(圖:shutterstock)

川普在社群平台 Truth Social 發文寫道，「誰來告訴鮑爾『太遲了』、他正在嚴重傷害房地產業？人們因為他而無法獲得房貸。通貨膨脹並不存在，且各種跡象都指向大幅降息。」

‌



川普數月來持續抨擊鮑爾，試圖施壓聯準會大幅降息數個百分點。川普聲稱此舉將為美國節省大筆資金，減輕國家長短期債務負擔。

不過，聯準會今年至今利率維持不變，違背川普的政治施壓。鮑爾 7 月在國會證詞中表示，若非川普的關稅政策，聯準會今年本已放寬貨幣政策。

市場正等待鮑爾本周五在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會的演說，是否會釋出對利率走向的蛛絲馬跡。由於就業與通膨展望的不確定性仍高，鮑爾可能含糊闡釋降息前景，不會像去年那麼坦白，關注重點為他對勞動市場的評估。

不過，Scotiabank Economics 警告，鮑爾可能出乎意料，拒絕迎合市場，因為對抗通膨的最後一役仍未結束。