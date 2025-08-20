search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為27.72元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.15元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.65元，預估目標價為27.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.03(0.03)0.591.44
最低值-0.65(-0.65)-0.58-0.05
平均值-0.19(-0.2)0.190.52
中位數-0.15(-0.16)0.210.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值142.30億248.77億369.74億
最低值105.63億129.41億140.12億
平均值122.90億171.78億210.44億
中位數121.01億165.60億199.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.84-0.92-1.58-1.68-0.85
營業收入8.47億32.54億39.88億43.30億56.78億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

