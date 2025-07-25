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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為27.38元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.16元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.65元，預估目標價為27.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.07(0.07)0.591.39
最低值-0.65(-0.55)-0.58-0.05
平均值-0.18(-0.17)0.190.51
中位數-0.16(-0.15)0.210.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值142.30億248.77億369.74億
最低值105.63億116.02億140.12億
平均值124.37億173.00億212.49億
中位數125.86億168.25億201.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.84-0.92-1.58-1.68-0.85
營業收入8.47億32.54億39.88億43.30億56.78億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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