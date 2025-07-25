鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為27.38元
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根據FactSet最新調查，共35位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.16元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.65元，預估目標價為27.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.07(0.07)
|0.59
|1.39
|最低值
|-0.65(-0.55)
|-0.58
|-0.05
|平均值
|-0.18(-0.17)
|0.19
|0.51
|中位數
|-0.16(-0.15)
|0.21
|0.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.30億
|248.77億
|369.74億
|最低值
|105.63億
|116.02億
|140.12億
|平均值
|124.37億
|173.00億
|212.49億
|中位數
|125.86億
|168.25億
|201.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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