鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為27.38元
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.16元，其中最高估值0.03元，最低估值-0.65元，預估目標價為27.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.03(0.03)
|0.59
|1.44
|最低值
|-0.65(-0.65)
|-0.58
|-0.05
|平均值
|-0.19(-0.19)
|0.19
|0.51
|中位數
|-0.16(-0.16)
|0.22
|0.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.30億
|248.77億
|369.74億
|最低值
|105.63億
|116.02億
|140.12億
|平均值
|122.71億
|170.74億
|210.49億
|中位數
|120.84億
|166.22億
|197.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
