鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-16 14:40

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小鵬汽車今年招聘擴增8000人 衝刺智慧駕駛、AI大模型。(圖:shutterstock)

何小鵬表示，隨著新增崗位的出現，小鵬汽車的員工人數今年將接近 3 萬人。

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他也特別提到，公司將加強對畢業生的關注，校招將聚焦智能駕駛、人工智能大模型等領域，尤其重視優秀本科畢業生，同時持續推進「探索者計劃」，並專注於培養內部年輕人才，幫助更多年輕員工在企業內部成長孵化。

小鵬汽車近日宣布啟動 2026 屆校園招聘，此次校招為其史上最大規模 AI 人才招聘，根據小鵬人才招募負責人介紹，年初公司已推出 6000 人招聘計劃，半年度又新增 2000 人編制，其中智能駕駛領域人才招聘持續加碼，大量崗位投向 AI 大模型（如 VLA、VLM）等前沿方向。

面對智慧駕駛領域白熱化的人才爭奪戰，這些 AI 人才將支撐小鵬自動駕駛向 L3、L4 進階，其研發的模型將成為未來全系 AI 終端的核心基礎。

小鵬汽車今年以來的汽車銷量增長迅速，本月初正式發布了一款智能 SUV 小鵬 G7，售價 19.58 萬元人民幣起，遠低於 23.58 萬元的預售價。

小鵬汽車此前表示，該公司 6 月交付智能電動汽車 34,611 輛，較去年同期大增 224%。1 至 6 月累計交付新車 197,189 輛，超過 2024 年全年交付量。

小鵬汽車港股周三早盤收升 0.6%，今年迄今累漲超五成。