鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調升至84元，幅度約5%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至84元，調升幅度5%。其中最高估值106元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Globus醫療今(21日)收盤價為60.73元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
