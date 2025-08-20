GPT-5才推出GPT-6已在路上 奧特曼：將具備個人化記憶功能

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 01:02

據《CNBC》周二（19 日）的報導，OpenAI 執行長奧特曼表示，GPT-5 剛推出，GPT-6 已在開發中，新版本將具備記憶功能並能適應用戶個人習慣，同時透露 GPT-6 推出時間將比 GPT-4 到 GPT-5 的間隔更短。

OpenAI執行長奧特曼透露GPT-6正在開發中，新版本將具備記憶功能並能適應用戶個人習慣。(圖:Shutterstock)

奧特曼認為記憶是讓 ChatGPT 真正個人化的關鍵，系統需要記住用戶偏好、習慣和特質並相應調整。OpenAI 一直與心理學家合作塑造產品，追蹤用戶福祉，相關數據可能未來公布。

他也提到，未來版本將遵守川普政府行政命令，要求 AI 系統保持意識形態中立且可客製化。「我認為產品應該有中庸立場，然後用戶能將其推向任何方向，」奧特曼說。無論用戶希望系統偏進步或保守，都應該反映這些傾向。

GPT-5 推出問題多

不過，日前剛上線的 GPT-5 推出後反應不佳，許多使用者在社群媒體上抱怨新模型比前版本更冷漠、缺乏連結且較不實用。

奧特曼承認推出過程處理不當，但表示「我更喜歡新版本」。他透露 OpenAI 已悄悄為 GPT-5 推送語調更新，讓它變得「更溫暖」。

雖然奧特曼稱記憶功能是今年最愛的新功能，但坦承存在隱私問題。由於臨時記憶未加密，敏感資訊，如涉及法律或醫療資訊的查詢可能有暴露風險。他確認加密功能「很可能」會新增，但沒有具體時程。

展望腦機介面

奧特曼也談到未來腦機介面技術，認為「神經介面是個很酷的想法」，想像只要動念就能讓 ChatGPT 回應。

他表示，AI 相關領域中有幾個值得投入的方向，除了腦機介面，也對能源、機器人和資料中心建設等領域感興趣。