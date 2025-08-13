鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-13 15:14

《金融時報》報導，OpenAI 執行長奧特曼創立一家名為 Merge Labs 的腦機介面新創公司，並正在為其籌集資金，主要來源預期來自 OpenAI 的風險投資團隊，但 OpenAI 尚未正式承諾參與，談判仍在初期。

槓上馬斯克Neuralink！OpenAI奧特曼殺進腦機介面 成立Merge Labs。(圖:shutterstock)

Merge Labs 計畫募資約 2.5 億美元，估值達 8.5 億美元，奧特曼將擔任共同創辦人，但不會涉入日常營運或以個人身分投資。Merge Labs 將直接挑戰由馬斯克創立的 Neuralink。

‌



據悉，Merge Labs 也正與 Alex Blania 合作，他是 Tools for Humanity（前稱 World）的負責人，這是奧特曼的眼球掃描數位身份識別專案，這項技術有望促進人機互動方式的大幅轉變，，甚至被認為是通往「奇點」時代的重要一步。

這並非奧爾特曼首次涉足腦機介面領域，他先前已向相關技術項目投資數千萬美元，其中包括 Neuralink，但從未對外披露過具體的持股比例，這部分也被排除在估值之外。

奧爾特曼在 8 年前的一篇部落格中闡述了「Merge」這一詞，並推測這一刻可能最早在 2025 年到來，彼時馬斯克還是 OpenAI 的共同創辦人。

Merge Labs 將如何追趕？

目前在腦機介面領域，Neuralink 一騎絕塵，Precision Neuroscience、Synchron 等新創公司競相追趕，中國首個侵入式 BCI 臨床試驗已啟動。目前 Neuralink 已獲得 FDA 批准進行人體臨床試驗，並成功完成了首例人腦植入手術，今年稍早完成融資 6.5 億美元，估值高達 90 億美元，其投資方包括紅杉資本、Thrive Capital 和 Vy Capital。

綜合外電報導，Merge Labs 可能採取與 Neuralink 不同的技術路線。Neuralink 專注於高精度、高頻寬的侵入式腦機接口，需要進行開顱手術植入晶片；而 Merge Labs 可能更專注於半侵入式或非侵入式解決方案，以降低手術風險並加速臨床應用。