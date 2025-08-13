槓上馬斯克Neuralink！OpenAI奧特曼殺進腦機介面 成立Merge Labs
《金融時報》報導，OpenAI 執行長奧特曼創立一家名為 Merge Labs 的腦機介面新創公司，並正在為其籌集資金，主要來源預期來自 OpenAI 的風險投資團隊，但 OpenAI 尚未正式承諾參與，談判仍在初期。
Merge Labs 計畫募資約 2.5 億美元，估值達 8.5 億美元，奧特曼將擔任共同創辦人，但不會涉入日常營運或以個人身分投資。Merge Labs 將直接挑戰由馬斯克創立的 Neuralink。
據悉，Merge Labs 也正與 Alex Blania 合作，他是 Tools for Humanity（前稱 World）的負責人，這是奧特曼的眼球掃描數位身份識別專案，這項技術有望促進人機互動方式的大幅轉變，，甚至被認為是通往「奇點」時代的重要一步。
這並非奧爾特曼首次涉足腦機介面領域，他先前已向相關技術項目投資數千萬美元，其中包括 Neuralink，但從未對外披露過具體的持股比例，這部分也被排除在估值之外。
奧爾特曼在 8 年前的一篇部落格中闡述了「Merge」這一詞，並推測這一刻可能最早在 2025 年到來，彼時馬斯克還是 OpenAI 的共同創辦人。
Merge Labs 將如何追趕？
目前在腦機介面領域，Neuralink 一騎絕塵，Precision Neuroscience、Synchron 等新創公司競相追趕，中國首個侵入式 BCI 臨床試驗已啟動。目前 Neuralink 已獲得 FDA 批准進行人體臨床試驗，並成功完成了首例人腦植入手術，今年稍早完成融資 6.5 億美元，估值高達 90 億美元，其投資方包括紅杉資本、Thrive Capital 和 Vy Capital。
綜合外電報導，Merge Labs 可能採取與 Neuralink 不同的技術路線。Neuralink 專注於高精度、高頻寬的侵入式腦機接口，需要進行開顱手術植入晶片；而 Merge Labs 可能更專注於半侵入式或非侵入式解決方案，以降低手術風險並加速臨床應用。
非侵入式腦機介面產品透過外部設備擷取腦電訊號，無需手術植入電極，由於安全且可擴展的特性，是目前應用範圍最廣泛、商業化程度最高的腦機介面技術，全球市場佔比達到 81.8%。
