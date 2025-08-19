鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估下修至-0.48元，預估目標價為80.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.45元下修至-0.48元，其中最高估值-0.37元，最低估值-1.21元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.37(-0.37)-0.36-0.37-0.08
最低值-1.21(-1.21)-1.48-1.73-0.8
平均值-0.52(-0.53)-0.6-0.67-0.52
中位數-0.48(-0.45)-0.56-0.58-0.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.00150萬1,500萬8,800萬
最低值0.000.000.00903萬
平均值0.0023萬524萬3,351萬
中位數0.000.00316萬1,851萬

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.020.060.20-0.74
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

