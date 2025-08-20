search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至206元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由213.5元下修至206元，調降幅度3.51%。其中最高估值274元，最低估值168元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。

MarketAxess控股今(20日)收盤價為187.23元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MKTX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
MarketAxess控股186.79+0.10%

延伸閱讀



Empty